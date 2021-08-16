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Haberler Magazin Ata Demirer hastanelik oldu, apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer'in son hali ve sağlık durumu...

Ata Demirer hastanelik oldu, apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer'in son hali ve sağlık durumu...

Ata Demirer hastanelik oldu apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer'in son hali ve sağlık durumu merak ediliyor... Uzun süredir Çanakkale'de yaşayan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, evinde düştü. Acilen kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Ata Demirer'in film çekimleri de ertelendi. İşte Ata Demirer'in son hali ve sağlık durumu...

16.08.2021 10:42 - Son Güncelleme: 16.08.2021 11:11
Ata Demirer hastanelik oldu apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer’in son hali ve sağlık durumu...

Ata Demirer hastanelik oldu apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer'in son hali ve sağlık durumu merak ediliyor...

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Ata Demirer hastanelik oldu apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer’in son hali ve sağlık durumu...

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yapan Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Ünlü komedyen filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi.

Ata Demirer hastanelik oldu apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer’in son hali ve sağlık durumu...

ATA DEMİRER'İN SON HALİ...

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, 'Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız " BURSA BÜLBÜLÜ " filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.' ifadelerini kullandı.

Ata Demirer hastanelik oldu, apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer’in son hali ve sağlık durumu...

Paylaşımıyla sevenlerini korkutan Ata Demirer'in yaşı merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Ata Demirer hastanelik oldu, apar topar ameliyata alındı! Evinde kaza geçiren Ata Demirer’in son hali ve sağlık durumu...

ŞEYMA SUBAŞI

2 Temmuz 1990

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