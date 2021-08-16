Bülent Serttaş bu kez kızı için şarkı söyledi herkes onu konuştu! İşte Bülent Serttaş'ın güzelliğiyle hayran bırakan kızı Miray...
Bülent Serttaş bu kez kızı için şarkı söyledi herkes onu konuştu! Bülent Serttaş'ın güzelliğiyle hayran bırakan kızı Miray yaş gününde ailesi ile birlikte 18'inci yaş gününü önceki gece Alaçatı Melanj'da kutladı. Doğum günü kutlamasında dostlarıyla da bir araya gelen Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş, kızlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Gecede Serttaş, Mert Davran'ın ricasını kırmayıp sahneye çıktı, 'Aşk Bodrum'da Yaşanıyor Güzelim' ve 'Gel Beraber Gidelim Alaçatı'ya' şarkılarını seslendirdi. Serttaş, "Bugün en mutlu günüm. Çünkü kızım 18 yaşına bastı, o artık üniversiteli oldu" dedi, herkes onu konuştu...
16.08.2021 10:14
- Son Güncelleme: 16.08.2021 10:28