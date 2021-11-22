Özge Özpirinçci karnı burnunda bikinili pozlarıyla ortalığı salladı 8.5 aylık hamile Özge’ye bakın ’kızının ismi o mu olacak?’ yorumu yağdı

HAMİLELİK SÜRECİ GÜZEL GİDİYOR

Oyuncu Özge Özpirinçci, Salih Bademci ile başrolü üstlendiği 'İlk ve Son' dizisinin çekimleri sırasında hamile olduğunu öğrenmişti. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Özge ve eşi Burak, "Çok iyi, az kaldı, her şey yolunda, sağlıklar yerinde" diye konuştu. Eşi Burak Yamantürk'ün kızının yüzünü görmeden isim belirlemek istemediğini belirten Özge Özpirinçci, "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" ifadesini kullandı.