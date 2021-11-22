Özge Özpirinçci karnı burnunda bikinili pozlarıyla ortalığı salladı 8.5 aylık hamile Özge'ye bakın 'kızının ismi o mu olacak?' yorumu yağdı
Özge Özpirinçci karnı burnunda bikinili pozlarıyla ortalığı salladı 8.5 aylık hamile Özge'ye sosyal medyada, 'kızının ismi o mu olacak?' yorumu yağdı. Salih Bademci ile başrolü üstlendiği 'İlk ve Son' dizisinin çekimleri sırasında hamile olduğunu öğrenen Özge Özpirinçci anne olmak için gün sayıyor. 8,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci doğum öncesi hatıra fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. Yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile kareleriyle kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren Özge Özpirinçci'nin kızının adı hakkında da yorumlar yapıldı, oyuncu bakın ne yanıt verdi.
Özge Özpirinçci karnı burnunda bikinili pozlarıyla ortalığı salladı 8.5 aylık hamile Özge'ye bakın, 'kızının ismi o mu olacak?' yorumları yağdı...
HAMİLELİK SÜRECİ GÜZEL GİDİYOR
Oyuncu Özge Özpirinçci, Salih Bademci ile başrolü üstlendiği 'İlk ve Son' dizisinin çekimleri sırasında hamile olduğunu öğrenmişti. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Özge ve eşi Burak, "Çok iyi, az kaldı, her şey yolunda, sağlıklar yerinde" diye konuştu. Eşi Burak Yamantürk'ün kızının yüzünü görmeden isim belirlemek istemediğini belirten Özge Özpirinçci, "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" ifadesini kullandı.
Özge Özpirinçci, bir youtube programında ise kızının Akrep Burcu olmasını istemediğini söyleyerek dikkatleri çekti.
Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç'la buluştu. 8,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, arkadaşıyla doğum öncesi hatıra fotoğrafları çektirdi.