Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! 'Evlilik ne zaman?' sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! Sürpriz aşkın ardından Hadise ve sevgilisi yakın mercek altında. Önceki akşam Beykoz'daki bir balık restoranından çıkarken görüntülenen ünlü çifte yöneltilen 'evlilik ne zaman?' sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü... İşte son dönemde sıkça merak edilen 'Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün yapacak mı?' sorusunun yanıtı...
"EVLİLİK NE ZAMAN?"
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde yakalandı. 'Evlilik ne zaman?' sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan sonra aşkı sonunda bulduğu konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile önceki akşam Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi.
Hadise'nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler'in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size." sözleri hatırlatıldı.
"Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş..." Bu iddia geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düştü! O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.