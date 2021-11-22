Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! ’Evlilik ne zaman?’ sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

"Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş..." Bu iddia geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düştü! O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.