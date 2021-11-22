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Haberler Magazin Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! 'Evlilik ne zaman?' sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! 'Evlilik ne zaman?' sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! Sürpriz aşkın ardından Hadise ve sevgilisi yakın mercek altında. Önceki akşam Beykoz'daki bir balık restoranından çıkarken görüntülenen ünlü çifte yöneltilen 'evlilik ne zaman?' sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü... İşte son dönemde sıkça merak edilen 'Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün yapacak mı?' sorusunun yanıtı...

22.11.2021 09:38 - Son Güncelleme: 22.11.2021 09:42
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! ’Evlilik ne zaman?’ sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

"EVLİLİK NE ZAMAN?"

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde yakalandı. 'Evlilik ne zaman?' sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

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Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! ’Evlilik ne zaman?’ sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan sonra aşkı sonunda bulduğu konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile önceki akşam Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! ’Evlilik ne zaman?’ sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

Hadise'nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler'in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size." sözleri hatırlatıldı.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! ’Evlilik ne zaman?’ sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

"TEŞEKKÜRLER"

"Mehmet Bey evlenme teklifi ne zaman gelecek?" sorularını gülücüklerle karşılayan çift, ailelerinin bir araya gelerek tanıştığı hatırlatılmasına, "Teşekkürler" diye soruları geri çevirip araçlarına bindi.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler gecelerde! ’Evlilik ne zaman?’ sorusuna gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü...

"Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş..." Bu iddia geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düştü! O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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