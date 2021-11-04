MasterChef'teki ücret krizi hakkında o isim konuştu yer yerinden oynadı! 'Mehmet Yalçınkaya ile kanlı bıçaklı' denilen Somer Sivrioğlu...
MasterChef'te şeflerin ücret krizi hakkında o isim konuştu yer yerinden oynadı! 'Mehmet Yalçınkaya ile kanlı bıçaklı' olduğu ileri sürülen Somer Sivrioğlu iddilara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İddiaya göre; TV 8'de yayınlanan Masterchef'te hiçbir şey göründüğü kadar güllik gülistanlık değildi. Daha önce rekabetin verdiği gerilimle yarışmacılar arasında yaşanan kavgaları duymaya alıştık. Ancak bu kez kavga haberi yarışmacılardan değil bambaşka bir yerden, jüri üyelerinin ta kendisinden geldi. Yola Hazer Amani ile başlayan ancak daha sonrasında küçük bir değişikle birlikte Danilo Zanna ile 4. sezona kadar gelen Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu kanlı bıçaklı oldu. Hatta Mehmet Şef yapıma resti çekti 'ya o ya ben' dedi. İşte TV 8'deki derin krizin detayları...
MasterChef'teki ücret krizi hakkında o isim konuştu yer yerinden oynadı! 'Mehmet Yalçınkaya ile kanlı bıçaklı' denilen Somer Sivrioğlu bakın neler söyledi.
Türkiye'nin iki ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun ücret yüzünden aralarının açıldığı iddia edildi.
4 sezondur MasterChef programında Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Somer Sivrioğlu "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca...
Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir, gerisi laf-ı güzaf" dedi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de kriz çıktığı iddiası magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. MasterChef Türkiye yarışmasının iki sevilen jüri üyesi arasında sorun yaşandı.