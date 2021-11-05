Masterchef Sergen ve Dilara aşk mı yaşıyor yarışma iyice izdivaca döndü ’gözler kalbin aynası!’ Bu aşk bombası çok konuşulur

Sonraki iddia Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya arasındaydı. İddialara göre Hasan Biltekin'in yarışmadaki kadın isimlerle olan yakınlığı sevgilisi Hülya ile aralarının açılmasına neden olmuştu. Ancak sonrasında Hasan Biltekin yayında aşkını cümle aleme ilan ederek bu söylemleri kati bir dille reddetmiş oldu.