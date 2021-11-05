Masterchef Sergen ve Dilara aşk mı yaşıyor yarışma iyice izdivaca döndü 'gözler kalbin aynası!' Bu aşk bombası çok konuşulur
TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masterchef bu sezon reytingler ve yemeklerden çok sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelir halde. Önce Danilo Zanna ile Pelin Zaman arasındaki yasak aşk iddiaları sonrasında Hasan Biltekin ve Emre Büber'in sevgililerinin kıskançlık krizleri derken bu kez aşk bombası bambaşka bir yerden, yarışmanın göbeğinden geldi. Masterchef'teki iki iddialı yarışmacısının aralarında bir aşk filizlendiği iddia edili. O isimlerden biri Sergen Özen. Peki aşk macerasının diğer kahramanı kim? İşte detaylar...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'ten aşk mı çıktı? Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu sezon yapılan yemeklerden çok şeflerin ve yarışmacıların özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Masterchef'in kulisi bu bombayla kavruluyor işte detaylar...
Masterchef bu sezon pek çok aşk haberiyle gündeme geldi. Onlardan ilkine jüri üyesi Danilo Zanna imzasını attı.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Danilo Zanna ve Pelin Zaman yasak aşk yaşıyordu. Bir de üzerine Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna boşanacaklarını açıklayınca dedikodular iyice alevlendi.
Sonrasında Pelin Zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar'la aşkını ilan etti. Aşklarını ilan etmelerine ettiler ama Danilo Şef ile Pelin Zaman arasındaki aşk iddiaları bununla sınırlı kalacak gibi değil.
Masterchef'teki gönül işleri sadece bununla da sınırlı kalmadı.
Sonraki iddia Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya arasındaydı. İddialara göre Hasan Biltekin'in yarışmadaki kadın isimlerle olan yakınlığı sevgilisi Hülya ile aralarının açılmasına neden olmuştu. Ancak sonrasında Hasan Biltekin yayında aşkını cümle aleme ilan ederek bu söylemleri kati bir dille reddetmiş oldu.