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Haberler Magazin Burcu Özberk itiraf etti 'sadece bir kez oldu!' dedi bazılarının kalbini kırdı! İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Burcu...

Burcu Özberk itiraf etti 'sadece bir kez oldu!' dedi bazılarının kalbini kırdı! İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Burcu...

Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyiciyle buluşan Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra şu sıralar Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk bir dergiye röportaj verdi ve aşk hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

05.11.2021 09:09 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:10
Burcu Özberk itiraf etti ’sadece bir kez oldu!’ dedi bazılarının kalbini kırdı! İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Burcu...

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk, bir dergi için objektif karşısına geçti. Dergiye, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sadece bir kez aşık olduğunu söyledi ve ekledi:

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Burcu Özberk itiraf etti ’sadece bir kez oldu!’ dedi bazılarının kalbini kırdı! İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Burcu...

"Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi, hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim."

Burcu Özberk itiraf etti ’sadece bir kez oldu!’ dedi bazılarının kalbini kırdı! İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Burcu...

Instagram'da 8.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

Burcu Özberk itiraf etti ’sadece bir kez oldu!’ dedi bazılarının kalbini kırdı! İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Burcu...

"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Burcu Özberk, geçtiğimiz aylarda Clubhouse'ta katıldığı bir sohbette, evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Burcu Özberk itiraf etti ’sadece bir kez oldu!’ dedi bazılarının kalbini kırdı! İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Burcu...

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını belirten Özberk, "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi düşünmüyorum" demişti.

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