Burcu Özberk itiraf etti 'sadece bir kez oldu!' dedi bazılarının kalbini kırdı! İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Burcu...
Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyiciyle buluşan Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra şu sıralar Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk bir dergiye röportaj verdi ve aşk hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
05.11.2021 09:09
- Son Güncelleme: 05.11.2021 09:10
Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk, bir dergi için objektif karşısına geçti. Dergiye, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sadece bir kez aşık olduğunu söyledi ve ekledi:
Instagram'da 8.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.
"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Burcu Özberk, geçtiğimiz aylarda Clubhouse'ta katıldığı bir sohbette, evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.