Altan Gördüm meğer eski eşi Vahide Perçin'le aynı kaderi paylaşmış... Yıllar sonra itiraf etti: "Basına yansıtmadık, bana o baktı..."

"İLİŞKİYİ YÜRÜTEMEDİĞİMİZ İÇİN BOŞANDIK"

21 yıllık eşi Vahide Perçin'le neden boşandığını anlatan ünlü oyuncu, "Bir neden olması gerekliydi. Vahide benim en iyi arkadaşımdır. Ortaklığımız devam ediyor, evlerimiz çok yakın, yaz tatillerine beraber gideriz ve özel günlerde birlikte yemek yeriz. Ben dünya görüşü olarak her şeyin bir üretim olduğunu düşünüyorum. Biz şu an bir üretimdeyiz. İkili ilişkiler de öyledir. Sevgi, dostluk, hayata bakışında bir şey üretirsin. Bir süre sonra patinaj yaparsan kimse kimseyi yıpratmasın. İlişki yürümüyorsa dostça ayrılırsın bu kadar basit" dedi.