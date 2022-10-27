Altan Gördüm meğer eski eşi Vahide Perçin'le aynı kaderi paylaşmış... Yıllar sonra itiraf etti: "Basına yansıtmadık, bana o baktı..."
Altan Gördüm meğer eski eşi Vahide Perçin'le aynı kaderi paylaşmış... Yıllar sonra itiraf etti. Bir programa konuk olan oyuncu Altan Gördüm, herkesten gizli şekilde kanseri yendiğini itiraf etti. Eski eşi Vahide Perçin'i kontrole götürdüğünde kendisinin de kanser olduğunu öğrendiğini söyleyen Gördüm, "Basına yansıtmadık, bana Vahide baktı" dedi. İşte detaylar...
"BASINA YANSITMADIK, BANA VAHİDE BAKTI..."
Altan Gördüm meğer eski eşi Vahide Perçin'le aynı kaderi paylaşmış... Yıllar sonra itiraf etti.
Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 63 yaşında Altan Gördüm, 21 yıllık eşi Vahide Perçin ile neden boşandıklarını ilk kez anlattı. Gördüm, yıllar önce kanseri yendiğini de itiraf etti.
"İLİŞKİYİ YÜRÜTEMEDİĞİMİZ İÇİN BOŞANDIK"
21 yıllık eşi Vahide Perçin'le neden boşandığını anlatan ünlü oyuncu, "Bir neden olması gerekliydi. Vahide benim en iyi arkadaşımdır. Ortaklığımız devam ediyor, evlerimiz çok yakın, yaz tatillerine beraber gideriz ve özel günlerde birlikte yemek yeriz. Ben dünya görüşü olarak her şeyin bir üretim olduğunu düşünüyorum. Biz şu an bir üretimdeyiz. İkili ilişkiler de öyledir. Sevgi, dostluk, hayata bakışında bir şey üretirsin. Bir süre sonra patinaj yaparsan kimse kimseyi yıpratmasın. İlişki yürümüyorsa dostça ayrılırsın bu kadar basit" dedi.
"VAHİDE İLE BARIŞMA DURUMUMUZ YOK"
Haklarında çıkan barışma iddiasıyla ilgili de konuşan Altan Gördüm, "Biz Vahide ile Beşiktaş'taki balıkçılara çok gittiğimiz için bizi sık sık birlikte görüyorlar. Yoldan görenler kendilerince böyle bir şey yakıştırmışlar. Böyle bir şey yok, biz zaten sürekli birlikteyiz" ifadelerini kullandı.