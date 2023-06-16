Hadise bikini ipini çözdü sere serpe yattı! Tatile çıkan Hadise'nin kumsal pozları olay oldu Seda Sayan'dan mesaj gecikmedi
Hadise bikini ipini çözdü sere serpe yattı! Tatile çıkan Hadise'nin kumsal pozları olay oldu Seda Sayan'dan mesaj gecikmedi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da bir o kadar adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde yanık teniyle dikkat çeken Hadise bu sefer bikini iplerini indirip sere serpe uzandı. O anları paylaşan Hadise'ye kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Seda Sayan gibi birçok isimden yorum geldi. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz tatilinden kareler...
16.06.2023 10:31 - Son Güncelleme: 16.06.2023 10:39
Hadise bikini ipini çözdü sere serpe yattı! Tatile çıkan Hadise'nin kumsal pozları olay oldu Seda Sayan'dan mesaj gecikmedi.
Mehmet Dinçerler ile boşanma sonrasında adı Murda ile aşk iddiasına karışan Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.