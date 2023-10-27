Masterchef'te tehditler havada uçuştu devreye Mehmet Şef girdi "Dışarıda çok pis sıkacağım benden çekecekler"

Takımlar, uluslararası mutfaktan hamur işi sokak lezzetleri konseptinde kazanmak için enchilada, pankek ve waffle hazırladı. Haftanın üçüncü takım oyununu da kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bu turda şefler yarışmacılardan nachos istedi.

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'BAZILARININ FİŞİNİ ÇEKECEĞİM'

Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından Esra'nın "Ne yorucu bir hafta oldu" demesinin üzerine konuşan Cemre, "Hayır fiziksel yorulduk, bir de mental yoruyorlar ya insanı. O çok sinirimi bozuyor. Bazılarının gerçekten fişini çekeceğim. Onu istiyorlar. Olay çıkartmamı istiyorlar. Duymamazlıktan nasıl geleyim? Ağzından çıkan lafı duymuyor, öyle bir tip. Seviyeli gitmeye çalışıyorum ama gerçekten damarıma basıyorlar" ifadelerini kullandı.