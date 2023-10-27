55 yaşındaki Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Cüneyt Arkın ile...

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten de "üç numara" dediği Gisela'yı kucağına alan ünlü sunucu ve oyuncu Ural, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla konuşulan sunucu, bu kez annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Can'ın eski kayınvalidesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...