55 yaşındaki Hakan Ural’ın annesi de oyuncu çıktı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Cüneyt Arkın ile...

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten de "üç numara" dediği Gisela'yı kucağına alan ünlü sunucu ve oyuncu Ural, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla konuşulan sunucu, bu kez annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Can'ın eski kayınvalidesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
2 Ocak 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Ural, Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural 16 yaşına kadar babası tarafından kabul edilmedi.
16'sında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, ancak 17 yaşına bastığında babasının velayetine geçebildi.
O dönemlerde Yeşilçam'dan teklifler almaya başlayan Ural eğitimi için Amerika'ya gitti. 1986 yılında Banu Alkan ile oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Ural, kariyeri kadar özle hayatıyla da dikkat çekti.