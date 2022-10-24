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Haberler Magazin Masterchef'te Somer Sivrioğlu'ndan Fatma Nur'a zehir zemberek sözler 'derdin popülerlik' Dayanamadı 'buradan vurmanızı beklemiyordum'

Masterchef'te Somer Sivrioğlu'ndan Fatma Nur'a zehir zemberek sözler 'derdin popülerlik' Dayanamadı 'buradan vurmanızı beklemiyordum'

Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkarda Fatma Nur. Bu kez çileden çıkardığı isim Somer Sivrioğlu'ndan başkası değil. Ve Somer Şef kendisinden beklenenin dışında öyle sözler söyledi ki duyanlar inanamadı. İşte haberi detayları...

24.10.2022 13:17 - Son Güncelleme: 24.10.2022 13:17
Masterchef’te Somer Sivrioğlu’ndan Fatma Nur’a zehir zemberek sözler ’derdin popülerlik’ Dayanamadı ’buradan vurmanızı beklemiyordum’

Masterchef'te Atike'nin elenmesinin şoku atlatılamadı üzerine bir de Soemr Siviroğlu, Fatma Nur Uçar'a sert çıkışınca olanlar oldu. İşte haberin detayları...

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Masterchef’te Somer Sivrioğlu’ndan Fatma Nur’a zehir zemberek sözler ’derdin popülerlik’ Dayanamadı ’buradan vurmanızı beklemiyordum’

Onuncu haftaya başlayan ve artık 14 kişi yarışacak olan MasterChef adaylarına şeflerin uyarıları dikkat çekerken, Somer Şef yalnızca Fatma Nur özelinde yorumlarda bulundu.

Masterchef’te Somer Sivrioğlu’ndan Fatma Nur’a zehir zemberek sözler ’derdin popülerlik’ Dayanamadı ’buradan vurmanızı beklemiyordum’

Somer Şef, Fatma Nur'a; "Dokunulmazlığın yok, kaptanlığın yok, ödülün yok. Ne zaman farkına varıp başkalarıyla uğraşmak yerine işe konsantre olmaya başlarsın?" dedi.

Masterchef’te Somer Sivrioğlu’ndan Fatma Nur’a zehir zemberek sözler ’derdin popülerlik’ Dayanamadı ’buradan vurmanızı beklemiyordum’

Yarışmada gerçekten ön plana yemekleri ya da yaptıklarıyla değil de olaylarıyla çıkan Fatma Nur için, Somer Şef sözlerini şöyle tamamladı:

Masterchef’te Somer Sivrioğlu’ndan Fatma Nur’a zehir zemberek sözler ’derdin popülerlik’ Dayanamadı ’buradan vurmanızı beklemiyordum’

"Veya 'bu benim umurumda değil, benim umurumda olan popülerlik' diyorsun".

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