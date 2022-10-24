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Haberler Magazin Ebru Polat'ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi karavanlı ünlüler kervanına o da katıldı: "Kendime özel yaptırdım"

Ebru Polat'ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi karavanlı ünlüler kervanına o da katıldı: "Kendime özel yaptırdım"

Ebru Polat'ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi. Karavanlı ünlüler kervanına katılan Ebru Polat 15 yıl aradan sonra asıl mesleği olan avukatlığa geri dönme kararı almıştı. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat bu kez de kendine özel karavan yaptırdı. Karavanın içini gezdiren Ebru Polat, "Ben de karavanlı ünlüler kervanına ben de hoş geldim. Ama tek farklı; benim karavanım biraz ultra lüks" notuyla dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin pahalı oyuncakları...

24.10.2022 13:36 - Son Güncelleme: 24.10.2022 13:47
Ebru Polat’ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi karavanlı ünlüler kervanına o da katıldı: Kendime özel yaptırdım

"KENDİME ÖZEL YAPTIRDIM"

Ebru Polat'ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi, karavanlı ünlüler kervanına o da katıldı.

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Ebru Polat’ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi karavanlı ünlüler kervanına o da katıldı: Kendime özel yaptırdım

Ünlüler son dönemde karavana yatırım yapmaya başladı. Coronavirüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlülerin ilk işi karavan almak oldu. Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden isimlere bir yenisi daha eklendi.

Ebru Polat’ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi karavanlı ünlüler kervanına o da katıldı: Kendime özel yaptırdım

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Çağatay Ulusoy, Kadir Doğulu-Neslihan Atagül, Pınar Altuğ, Simge, Mehmet Aslantuğ, Müge Boz-Caner Erdeniz gibi ünlülerden sonra Ebru Polat da karavan modasına uydu.

Ebru Polat’ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi karavanlı ünlüler kervanına o da katıldı: Kendime özel yaptırdım

"BUNDAN SONRA CANIM NEREDE İSTERSE ORADA TATİL YAPACAĞIM"

Şarkıcı Ebru Polat, "Yeni evim" notuyla satın aldığı lüks karavanın içini takipçilerine gezdirdi.

Ebru Polat’ın ultra lüks karavanı olay! İçini gezdirdi her detayı gösterdi karavanlı ünlüler kervanına o da katıldı: Kendime özel yaptırdım

Polat paylaştığı karavan görüntülerine, "Kendime özel bir karavan yaptırdım. Bundan sonra canım nerede isterse orada tatil yapacağım. Kadir Doğulu'yu hiç anlamıyorum insan neden karavanlı tatil yapar diye, şimdi hak veriyorum" notunu düştü.

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