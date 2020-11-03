Masterchef’te sızdırma mı var? Tanya Kilitkayalı'nın elenmesiyle ortaya çıkan Masterchef gerçekleri...
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye 2020'de 11 hafta geride kaldı. Masterchef'te elenen isimlerin sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından açıklama geldi. Kimin eleneceği, kimin yarışmaya katılacağı önceden açıklanan Masterchef'te son ifşa ise Tanya Kilitkayalı'nın babasından gemişti. Tanya'nın babası, Masterchef eleme gecesi gerçekleşmeden günler önce kızının yarışmaya veda edeceği yönünde yaptığı paylaşımla dikkat çekmiş ardından Masterchef'te sızma mı var? sorusu beraberinde gelmişti. İşte eleme sistemi değişen Masterchef gerçekleri...
Yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Derken elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı. Arem'in yarışmaya döndüğü hafta Berk'in eleneceğini, sonraki hafta Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden yazmıştı bu hesabın sahibi.
Hatta Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğunu da söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. 5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerineyse Didem'in geleceğinin zaten çok önceden belli olduğu dedikoduları ortalığı iyice karıştırdı. 7. haftaysa Duygu Acarsoy'un, 8. haftada elenen ismin Walison Fonseca'nın eleneceği de bir bir ifşa oldu.
Son halini alan takımlarını düelloları böylece başlamış oldu. Öte yandan henüz potaya kalan isimlerden Tanya ve Serhat dışındakiler bilinmezliğini korurken elenen isim hemen ifşa oldu. Daha önce Masterchef hakkında bilgi ifşa edenlerin bu kez Tanya'nın eleneceğini söylemesi sosyal medyayı salladı.
Derken Tanya'nın babası bombayı patlattı.