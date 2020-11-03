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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ın Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Evlenebilmek için her şeyi yaptım

58 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Tufan karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hal böyle olunca Trabzonspor sevgisiyle bilinen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. 6 kez evlenen Hüseyin Avni Danyal son evliliğini 2011 yılında Özgen Kılıçaslan ile yaptı. 2015 yılında da kızı Deniz'i kucağına aldı. Hüseyin Avni Danyal güzel eşi için 'Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evlenmeye ve çocuk yapmaya ikna ettim' sözlerini kullanmıştı. İşte başta Hüseyin Avni Danyal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

03.11.2020 11:24 - Son Güncelleme: 03.11.2020 11:24
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ın Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Evlenebilmek için her şeyi yaptım

9 yıl önce yedinci evliliğini Özgen Kılıçarslan ile yapan oyuncu Hüseyin Avni Danyal; 52 yaşında ikinci kez baba oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ın Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Evlenebilmek için her şeyi yaptım

Usta oyuncu eşi için şu sözleri kullanmıştı:

Benim evliliğime gelecek olursak; ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim.

Hüseyin Avni Danyal'ın eşi merak konusu oldu. İşte başta Hüseyin Avni Danyal'ın güzel eşi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilierli.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ın Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Evlenebilmek için her şeyi yaptım

DANILO ZANNA VE EĞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK ZANNA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ın Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Evlenebilmek için her şeyi yaptım
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ın Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı: Evlenebilmek için her şeyi yaptım

Danilo Zanna ile 2012 yılında hayatını birleştiren Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun'da doğdu. Tuğçe Demirbilek'in aslen Giresunlu olduğunu söylemek mümkündür. Tuğçe Demirbilek burcu ise balıktır.

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