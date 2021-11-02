Masterchef'te şefler kanlı bıçaklı oldu Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya birbirini görmek istemiyor! Danilo Zanna gidecekti ama...
TV 8'de yayınlanan Masterchef'te hiçbir şey göründüğü kadar güllik gülistanlık değilmiş. Meğer şefler fena kavgaya tutuşmuş... Masterchef'te daha önce rekabetin verdiği gerilimle yarışmacılar arasında yaşanan kavgaları duymaya alıştık. Ancak bu kez kavga haberi yarışmacılardan değil bambaşka bir yerden, jüri üyelerinin ta kendisinden geldi. Yola Hazer Amani ile başlayan ancak daha sonrasında küçük bir değişikle birlikte Danilo Zanna ile 4. sezona kadar gelen Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu kanlı bıçaklı oldu. Hatta Mehmet Şef yapıma resti çekti 'ya o ya ben' dedi. İşte TV 8'deki derin krizin detayları...
TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye yarışması bu kez yarışmacılarla değil jüri üyeleri arasında yaşanan olayla gündeme geldi. Jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında sorun yaşandı. İki şefin kanlı bıçaklı olduğu, yarışmada kriz çıktığı iddia ediliyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de kriz çıktığı iddiası magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. MasterChef Türkiye yarışmasının iki sevilen jüri üyesi arasında sorun yaşandı.
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef 2021'de kriz çıktığı iddia ediliyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te kriz çıktı.
Krizin odağındaki iki isim ise Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu. İddialar doğruysa Masterchef seyiricisi Somer Şef'e elveda diyecek...
Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun, bir maaş krizi yüzünden birbirine girdikleri iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kulis bilgisine göre Mehmet Yalçınkaya, muhasebenin kapısına kadar dayandı.