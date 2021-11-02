Masterchef’te şefler kanlı bıçaklı oldu Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya birbirini görmek istemiyor! Danilo Zanna gidecekti ama...

TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye yarışması bu kez yarışmacılarla değil jüri üyeleri arasında yaşanan olayla gündeme geldi. Jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında sorun yaşandı. İki şefin kanlı bıçaklı olduğu, yarışmada kriz çıktığı iddia ediliyor.