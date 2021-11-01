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Haberler Magazin Bengü'den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu

Bengü'den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu

Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Bengü'den ikinci kez müjdeli haber geldi. Bengü, bugün ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Bu kez bir oğlu olan Bengü, bebeğine verdiği isimle ise herkesi şaşırttı. Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, bakın oğullarına hangi ismi verdi...

01.11.2021 14:31 - Son Güncelleme: 01.11.2021 14:31
Bengü’den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu’nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu

Şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlenmiş, ilk bebeğini 2019 yılında kucağına almıştı.

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Bengü’den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu’nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu

Sanatçı Bengü, yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bengü’den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu’nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu

1 Kasım 2021, Pazartesi günü ikinci doğumunu gerçekleştiren Kadın Sağlığı ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Habibe Seyisoğlu, şu bilgileri verdi;

Bengü’den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu’nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu

"Bugün saat 7.52'de Selim bebek dünyaya geldi. Bengü hanımın ve bebeğinin sağlığı gayet iyi. Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Kendisine, bebeğine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.

Bengü’den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu’nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu

MAYIS AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Şarkıcı mayıs ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 14 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Kızı ve eşiyle bir pozunu paylaşan şarkıcı, "Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize" notunu yazmıştı.

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