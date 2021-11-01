Bengü'den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu
Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Bengü'den ikinci kez müjdeli haber geldi. Bengü, bugün ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Bu kez bir oğlu olan Bengü, bebeğine verdiği isimle ise herkesi şaşırttı. Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, bakın oğullarına hangi ismi verdi...
01.11.2021 14:31
- Son Güncelleme: 01.11.2021 14:31
Şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlenmiş, ilk bebeğini 2019 yılında kucağına almıştı.
"Bugün saat 7.52'de Selim bebek dünyaya geldi. Bengü hanımın ve bebeğinin sağlığı gayet iyi. Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Kendisine, bebeğine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.
MAYIS AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Şarkıcı mayıs ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 14 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Kızı ve eşiyle bir pozunu paylaşan şarkıcı, "Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize" notunu yazmıştı.