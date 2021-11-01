Bengü’den müjdeli haber ikinci kez anne oldu! Bengü ve eşi Selim Selimoğlu’nun ikinci çocuklarının adı bakın ne oldu

MAYIS AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Şarkıcı mayıs ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 14 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Kızı ve eşiyle bir pozunu paylaşan şarkıcı, "Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize" notunu yazmıştı.