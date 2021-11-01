Kuzey Güney’in Handan’ı Semra Dinçer hayatını kaybetti! Haluk Levent acı haberi duyurdu

"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun."