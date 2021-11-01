Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer hayatını kaybetti! Haluk Levent acı haberi duyurdu
Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Handan anne karakteriyle hafızalara kazınan Semra Dinçer'den acı haber... 56 yaşındaki usta oyuncu kanserle mücadelesini kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini de Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir akciğer kanseriyle boğuşan Semra Dinçer'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. İşte acı haberin detayları...
Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle tanınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" dedi.
Sinema ve dizi oyuncusu, senarist Semra Dinçer, 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ederken bugün öğle saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.
Dinçer, 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğmuş, şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizide rol alan Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolünde oynadı. Dinçer, Kuzey Güney dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı.
HALUK LEVENT DUYURDU
Şarkıcı ve aktivist Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dinçer'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun."