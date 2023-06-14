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Haberler Magazin 38’lik Meltem Yılmazkaya 15 günlük oğlunu ilk kez paylaştı! Müzisyen eşiyle aile pozu verdi! Son halini gören bir daha bakıyor...

38’lik Meltem Yılmazkaya 15 günlük oğlunu ilk kez paylaştı! Müzisyen eşiyle aile pozu verdi! Son halini gören bir daha bakıyor...

38 yaşındaki oyuncu Meltem Yılmazkaya, geçen Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünya evine girdi ve 15 gün önce oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiçeği burnunda anne Yılmazkaya'dan aile fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu, minik oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu. Yılmazkaya'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken 15 gün önce doğum yapan oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
14.06.2023 18:13 - Son Güncelleme: 14.06.2023 18:13
38’lik Meltem Yılmazkaya 15 günlük oğlunu ilk kez paylaştı! Müzisyen eşiyle aile pozu verdi! Son halini gören bir daha bakıyor...

Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen sevgilisiyle ile mart ayında nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti.

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38’lik Meltem Yılmazkaya 15 günlük oğlunu ilk kez paylaştı! Müzisyen eşiyle aile pozu verdi! Son halini gören bir daha bakıyor...

Ünlü oyuncu, nikah sonrası hamilelik iddialarıyla gündem olmuştu. Karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak iddiaları doğrulayan Yılmazkaya, 2 hafta önce oğluna kavuştu.

38’lik Meltem Yılmazkaya 15 günlük oğlunu ilk kez paylaştı! Müzisyen eşiyle aile pozu verdi! Son halini gören bir daha bakıyor...

Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiçeği burnunda anne Yılmazkaya'dan aile fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu, minik oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu.

38’lik Meltem Yılmazkaya 15 günlük oğlunu ilk kez paylaştı! Müzisyen eşiyle aile pozu verdi! Son halini gören bir daha bakıyor...

Yılmazkaya'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken 15 gün önce doğum yapan oyuncunun son hali dikkat çekti.

38’lik Meltem Yılmazkaya 15 günlük oğlunu ilk kez paylaştı! Müzisyen eşiyle aile pozu verdi! Son halini gören bir daha bakıyor...

Yılmazkaya'nın eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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