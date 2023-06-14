38’lik Meltem Yılmazkaya 15 günlük oğlunu ilk kez paylaştı! Müzisyen eşiyle aile pozu verdi! Son halini gören bir daha bakıyor...
38 yaşındaki oyuncu Meltem Yılmazkaya, geçen Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünya evine girdi ve 15 gün önce oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiçeği burnunda anne Yılmazkaya'dan aile fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu, minik oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu. Yılmazkaya'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken 15 gün önce doğum yapan oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...
14.06.2023 18:13 - Son Güncelleme: 14.06.2023 18:13
Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen sevgilisiyle ile mart ayında nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti.
Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiçeği burnunda anne Yılmazkaya'dan aile fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu, minik oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu.