Masterchef’te kızılca kıymet koptu ’hakkım zıkkım olsun inşallah çok büyük acılar yaşarsın’ Yine Fatma Nur! Burak Kaya ve Somer Şef de...

BURAK KAYA: AİLEMLE İLGİLİ KONUŞURKEN DALGA GEÇİYOR"

Fatma Nur'un Kıvanç ile tartışmasının ardından araya giren Burak Kaya, aynı durumu kendisinin de yaşadığını söyledi. Fatma Nur'un kendisine saygısızlık yaptığını söyleyen Burak Kaya, "Ben burada ailem ve sevdiklerimle ilgili konuşurken arkada onun gülerek dalga geçtiğini duyuyorum. Gerçekten çok saygısızca" dedi.