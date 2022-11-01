Masterchef'te kızılca kıymet koptu 'hakkım zıkkım olsun inşallah çok büyük acılar yaşarsın' Yine Fatma Nur! Burak Kaya ve Somer Şef de...
Masterchef'in 2022 sezonu epey olaylı başladı... Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Ancak bir yanda da gerilimlerin ardı arkası kesimiyor. 2022 sezonunda kavgaların odağında ise genellikle Fatma Nur Uçar ve Burak Kaya var... Ancak bu kez işler çığrından çıktı, adeta kızılca kıyamet koptu. İşte detaylar...
01.11.2022 11:09 - Son Güncelleme: 01.11.2022 11:09
BURAK KAYA: AİLEMLE İLGİLİ KONUŞURKEN DALGA GEÇİYOR"
Fatma Nur'un Kıvanç ile tartışmasının ardından araya giren Burak Kaya, aynı durumu kendisinin de yaşadığını söyledi. Fatma Nur'un kendisine saygısızlık yaptığını söyleyen Burak Kaya, "Ben burada ailem ve sevdiklerimle ilgili konuşurken arkada onun gülerek dalga geçtiğini duyuyorum. Gerçekten çok saygısızca" dedi.