Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu diri diri mezara girdi dizi değil gerçek! Gecenin Ucunda dizisi için sandık ama...

Gecenin Ucunda dizisindeki 'ölüm terapisi' sahnesi olay oldu. Dizide Işık ailesi canlı canlı mezara girip ölüm deneyimi yaşadı. Dizinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun da özel hayatlarında da bunu deneyimledikleri öne sürüldü. İşte detaylar...