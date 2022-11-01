Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu diri diri mezara girdi dizi değil gerçek! Gecenin Ucunda dizisi için sandık ama...
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Aylar sonra ekrana eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolünde yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde yer almaya başladı. Dizide geçtiğimiz hafta yayınlanan 'ölüm terapisi' sahnesi çok konuşulmuştu malumunuz. Ancak gelin görün ki Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun da özel hayatlarında da bunu deneyimlemiş. Hem de bakın ünlü çiftin yakın arkadaşları olan o ünlü şarkıcı da aynı deneyimi yaşamış. İşte detaylar...
01.11.2022 10:27 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:27
Gecenin Ucunda dizisindeki 'ölüm terapisi' sahnesi olay oldu. Dizide Işık ailesi canlı canlı mezara girip ölüm deneyimi yaşadı. Dizinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun da özel hayatlarında da bunu deneyimledikleri öne sürüldü. İşte detaylar...
Gecenin Ucunda dizisinin başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.
2013-2014 yılları arasında yayınlanan Fatih Harbiye dizisinde birlikte rol alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu yıllar sonra bir araya getiren dizi olma özelliği taşıyor Gecenin Ucunda...
Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından 'Gecenin Ucunda' dizisindeki bir sahne, sosyal medyada gündem oldu.