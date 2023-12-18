SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Masterchef'te kına kavgası dallanıp budaklandı! Dilara elendikten sonra "Nerenize yakarsanız yakın" deyip paylaştı Yasin Obuz boş durmadı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te son olarak elenen isim, 2019 yılı şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu. Cemre'nin vedası herkesi şaşırttı şaşırtmasına ama kimilerini de mutlu etti. O isimlerden biri de bir türlü yıldızının barışmadığı Tahsin Küçük. Cemre'nin elenmesinin ardından şarkı söyleyip, göbek attığı bir video paylaştı Tahsin ancak gelin görün ki başına iş de açmıştı. Önceki akşam ise Dilara Başaran'ın elenip, bir paylaşım yapması sonrası olaylar iyice dallanıp budaklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 14:38 Güncelleme 18 Aralık 2023, 14:38
Masterchef’te kına kavgası dallanıp budaklandı! Dilara elendikten sonra Nerenize yakarsanız yakın deyip paylaştı Yasin Obuz boş durmadı 1

Masterchef'te Tahsin Küçük ve Cemre Uyanık'ın yıldızı bir türlü barışmamıştı.

Masterchef’te kına kavgası dallanıp budaklandı! Dilara elendikten sonra Nerenize yakarsanız yakın deyip paylaştı Yasin Obuz boş durmadı 2

Yarışmaya bir önceki hafta veda eden isim Cemre Uyanık olmuştu.

Masterchef’te kına kavgası dallanıp budaklandı! Dilara elendikten sonra Nerenize yakarsanız yakın deyip paylaştı Yasin Obuz boş durmadı 3

Tahsin, Cemre'nin vedası ile dalga geçercesine bir video yayınlamıştı. Bu video da Dilara Başaran ve Sergen Özen de yer almıştı. Bunun üzerine seyirci bu duruma tepkisiz kalmadı. Tahsin'in hesabını şikayet ederek kapanmasına sebep oldular.

SON DAKİKA