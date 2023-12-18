Masterchef'te kına kavgası dallanıp budaklandı! Dilara elendikten sonra "Nerenize yakarsanız yakın" deyip paylaştı Yasin Obuz boş durmadı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te son olarak elenen isim, 2019 yılı şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu. Cemre'nin vedası herkesi şaşırttı şaşırtmasına ama kimilerini de mutlu etti. O isimlerden biri de bir türlü yıldızının barışmadığı Tahsin Küçük. Cemre'nin elenmesinin ardından şarkı söyleyip, göbek attığı bir video paylaştı Tahsin ancak gelin görün ki başına iş de açmıştı. Önceki akşam ise Dilara Başaran'ın elenip, bir paylaşım yapması sonrası olaylar iyice dallanıp budaklandı.