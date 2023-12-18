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Ufuk Özkan'dan genç sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaşımlar! 17 yıllık eşiyle ayrılmış "Hakkımı helal etmiyorum" demişti

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzun bir süre siroz hastalığıyla mücadele ettikten sonra eski sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan ve setlere dönen Özkan'ın aşktan yana da yüzü güldü. Sibel Osmanoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Özkan, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor şu sıralar. Özkan-Osmanoğlu çifti o paylaşımlara yenilerini ekledi.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 13:59 Güncelleme 18 Aralık 2023, 14:11
Ufuk Özkan’dan genç sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaşımlar! 17 yıllık eşiyle ayrılmış Hakkımı helal etmiyorum demişti 1

17'ye yakın kilo veren ve uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo kaybı yaşayan Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

Ufuk Özkan’dan genç sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaşımlar! 17 yıllık eşiyle ayrılmış Hakkımı helal etmiyorum demişti 2

Organ nakli olması gerektiği öğrenilen oyuncu, hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi iyi giden Özkan, bir süre sonra organ nakline gerek kalmadığını açıkladı.

Ufuk Özkan’dan genç sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaşımlar! 17 yıllık eşiyle ayrılmış Hakkımı helal etmiyorum demişti 3

Sonrasında da eski eşi hakkında söyledikleriyle çok konuşuldu Özkan. Ünlü oyuncu, "Eski eşinizle de nafaka yüzünden birçok olay yaşadınız şimdi durum ne" sorusuna şu yanıtı verdi:

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