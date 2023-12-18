Ufuk Özkan'dan genç sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaşımlar! 17 yıllık eşiyle ayrılmış "Hakkımı helal etmiyorum" demişti

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzun bir süre siroz hastalığıyla mücadele ettikten sonra eski sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan ve setlere dönen Özkan'ın aşktan yana da yüzü güldü. Sibel Osmanoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Özkan, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor şu sıralar. Özkan-Osmanoğlu çifti o paylaşımlara yenilerini ekledi.