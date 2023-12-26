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Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümrah Seyhan için eşinden boşandı: "O konu kapandı"

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. İlişkileri magazin dünyasında büyük ses getiren Ümran Seyhan ve Kenan Tosun artık resmi olarak sevgilisi. Kenan Tosun ise Serpil Tosun'dan boşandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 12:00 Güncelleme 26 Aralık 2023, 12:00
Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümrah Seyhan için eşinden boşandı: O konu kapandı 1

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkında flaş bir gelişme yaşandı...

Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümrah Seyhan için eşinden boşandı: O konu kapandı 2

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Kısa bir süre sonra Seyhan'ın yanındaki kişinin ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası olduğu ortaya çıktı.

Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümrah Seyhan için eşinden boşandı: O konu kapandı 3

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmişti.

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