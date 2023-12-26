Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümrah Seyhan için eşinden boşandı: "O konu kapandı"

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. İlişkileri magazin dünyasında büyük ses getiren Ümran Seyhan ve Kenan Tosun artık resmi olarak sevgilisi. Kenan Tosun ise Serpil Tosun'dan boşandığını duyurdu.