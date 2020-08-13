MasterChef'te gözyaşları sel oldu! MasterChef şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu...

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.