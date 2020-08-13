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MasterChef'te gözyaşları sel oldu! MasterChef şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu...

MasterChef şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ilk bölümde yarışmacılardan lazanya yapmalarını istedi. MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna girmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. heyecanın dorukta olduğu MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde şeflerin istediği lazanyayı yapmak isteyen Büşra Uyur, hamuru pişirmek için fırını açmayı unuttuğunu fark edince gözyaşlarına boğuldu. İzleyiciyi ekrana kilitleyen 2020 MasterChef, yarışmacılar kadar şeflerle de dikkat çekiyor. Agresif tavırları ile Mehmet Yalçınkaya, neşeli duruşuyla Danilo Zanna, moral ve motivasyon sağlaması ile Somer Sivrioğlu kimdir?

13.08.2020 12:47 - Son Güncelleme: 13.08.2020 12:47
MasterChef'te gözyaşları sel oldu! MasterChef şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu...

MasterChef Türkiye 2020'de heyecan dorukta. Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zana sosya medyada büyük ilgi odağı. Peki, MasterChef şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zana kim?

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MasterChef'te gözyaşları sel oldu! MasterChef şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu...

MEHMET YALÇINKAYA

Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.

2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

MasterChef'te gözyaşları sel oldu! MasterChef şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu...

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

MasterChef'te gözyaşları sel oldu! MasterChef şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu...

SOMER SİVRİOĞLU

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

MasterChef'te gözyaşları sel oldu! MasterChef şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu...

Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır.
Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur.
"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.

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