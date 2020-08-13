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Ebru Polat yeni mesleğini açıkladı! Meslek ile birlikte imajını da değiştiren Ebru Polat'ın son hali...

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat uzun saçlarını kısacık kestirerek yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Instagram'dan yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Polat'a beğeni yağdı. Polat'ın imaj değişikliğinin nedeni ise bir sonraki paylaşımıyla ortaya çıktı. Bir yıldır çalıştığı ve artık diplomasının olduğunu söylediği Ebru Polat'ın yeni mesleği bakın neymiş...

13.08.2020 13:10 - Son Güncelleme: 13.08.2020 13:23
Ebru Polat yeni mesleğini açıkladı! Meslek ile birlikte imajını da değiştiren Ebru Polat'ın son hali...

Karantinadan sonra tatil için soluğu Bodrum'da alan şarkıcı Ebru Polat bir yandan da çalışıyor. Tatile mola verip işlerine dönen Ebru Polat yeni imajıyla dikkat çekti.

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Ebru Polat yeni mesleğini açıkladı! Meslek ile birlikte imajını da değiştiren Ebru Polat'ın son hali...

Uzun saçlarını kısacık kestiren Polat yeni imajını takipçileriyle "Yeni imajım.. Bundan sonra kısa saç..." notuyla paylaştı.
Hayranlarından tam not alan Ebru Polat tüm enerjisini kozmetik markasına veriyor. Polat son olarak ise estetisyen olmak için sınava girdi.

Ebru Polat yeni mesleğini açıkladı! Meslek ile birlikte imajını da değiştiren Ebru Polat'ın son hali...

Polat güzel haberi de ünlü isimlere taş atarak verdi.

Ebru Polat yeni mesleğini açıkladı! Meslek ile birlikte imajını da değiştiren Ebru Polat'ın son hali...

Ebru Polat açıklamasında "Diğer ünlü veya tanınan isimlere bir not; başkasının üzerine güzellik merkezi açan, duvardaki diplomada başkasının ismi tabelada kendisinin ismi yazan dolandırıcı tembellere ders olsun bu. Utanın biraz emeksiz ekmek istiyorsunuz... İnsanları kandırıyorsunuz" diyerek tepkisini de gösterdi.

Ebru Polat yeni mesleğini açıkladı! Meslek ile birlikte imajını da değiştiren Ebru Polat'ın son hali...

İşte Ebru Polat'ın yeni mesleğini açıkladığı paylaşım ve ünlülerin gerçek meslekleri...

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