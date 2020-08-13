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Ebru Polat yeni mesleğini açıkladı! Meslek ile birlikte imajını da değiştiren Ebru Polat'ın son hali...

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat uzun saçlarını kısacık kestirerek yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Instagram'dan yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Polat'a beğeni yağdı. Polat'ın imaj değişikliğinin nedeni ise bir sonraki paylaşımıyla ortaya çıktı. Bir yıldır çalıştığı ve artık diplomasının olduğunu söylediği Ebru Polat'ın yeni mesleği bakın neymiş...

13.08.2020 13:10 - Son Güncelleme: 13.08.2020 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





