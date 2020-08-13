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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç siyah bikinili ve sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Selin Genç...

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Genç'in paylaştığı tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Siyah bikinili ve makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Selin Genç, binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

13.08.2020 12:11 - Son Güncelleme: 13.08.2020 12:11
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç siyah bikinili ve sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Selin Genç...

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzel Gülten'i Instagram'da paylaştığı yaz fotoğraflarlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç siyah bikinili ve sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Selin Genç...

ŞEVVAL ŞAHİN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç siyah bikinili ve sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Selin Genç...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç siyah bikinili ve sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Selin Genç...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç siyah bikinili ve sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Selin Genç...

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

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