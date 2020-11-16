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Eda Ece ayrılık sonrası başka bir kadınla görüntülenen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barıştı!

Eda Ece ve sevgilisinin ayrılığı kısa sürdü. Çalkantılı ilişkileri ile magazin gündeminden düşmeyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, önceki ay yollarını ayırdı hatta Tuncer, geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla görüntülendi. İki yıllık ilişkilerini anlaşamadıkları gerekçesiyle sonlandıran ikilinin yollarına yalnız devam etme kararı kısa sürdü.

16.11.2020 09:36 - Son Güncelleme: 16.11.2020 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





