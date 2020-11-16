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Eda Ece ayrılık sonrası başka bir kadınla görüntülenen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barıştı!

Eda Ece ve sevgilisinin ayrılığı kısa sürdü. Çalkantılı ilişkileri ile magazin gündeminden düşmeyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, önceki ay yollarını ayırdı hatta Tuncer, geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla görüntülendi. İki yıllık ilişkilerini anlaşamadıkları gerekçesiyle sonlandıran ikilinin yollarına yalnız devam etme kararı kısa sürdü.

16.11.2020 09:36 - Son Güncelleme: 16.11.2020 09:36
Eda Ece ayrılık sonrası başka bir kadınla görüntülenen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barıştı!

Geçtiğimiz ay yollarını ayıran oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes basketbol takımında forma giyen Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

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Eda Ece ayrılık sonrası başka bir kadınla görüntülenen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barıştı!

Hatta birkaç gün önce Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansımıştı.

Eda Ece ayrılık sonrası başka bir kadınla görüntülenen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barıştı!

YENİDEN BİR ARADALAR

Kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barışan Eda Ece, Ulus'ta görüntülendi.

Eda Ece ayrılık sonrası başka bir kadınla görüntülenen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barıştı!

Sevgilisi ile spor yapan Eda Ece, objektifleri fark edince adımlarını hızlandırıp aracına bindi.

Eda Ece ayrılık sonrası başka bir kadınla görüntülenen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barıştı!

Buğrahan Tuncer ise geçtiğimiz gece bir kadın arkadaşını evine bırakması hakkında da herhangi bir yorumda bulunmadı.

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