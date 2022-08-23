MasterChef'te duygusal anlar! Somer Sivrioğlu kendini tutamadı ağladı Mehmet Yalçınkaya'nın boğazı düğümlendi! Eski yarışmacı Hamza Mercimek...
MasterChef'te duygusal anlar! Somer Sivrioğlu'nun gözünden yaş aktı Mehmet Yalçınkaya'nın boğazı düğümlendi! Eski yarışmacı Hamza Mercimek'le ilgili gerçek ortaya çıktı, Masterchef son bölümde gözyaşları sel oldu. MasterChef 2022'de ana kadro oluştu, 22 Ağustos akşamı 48'inci bölümüyle ekranlara gelen yarışmada, eski sezon yarışmacıları programa katılarak sürpriz yaptı. MasterChef'te geçen yıl yarışan Hamza'nın stüdyoda olmaması dikkat çekerken; Hamza Mercimek, görüntülü olarak bağlandı. Neden gelemediğini açıklayan ve sağlık durumundan bahseden Hamza, böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil alacağını açıkladı. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken; Hamza için Somer Sivrioğlu Instagram hesabından destek paylaşımı yaptı.
23.08.2022 12:44 - Son Güncelleme: 23.08.2022 12:48
MasterChef'te duygusal anlar! Somer Sivrioğlu kendini tutamadı ağladı, Mehmet Yalçınkaya'nın boğazı düğümlendi.
HAMZA MERCİMEK'İN MASTERCHEF MACERASI
Masterchef 2021'in ilk turunda damla sakızlı levrek buğulama yemeği hazırlayan Hamza Mercimek, şeflerden 3 evet alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
Yarışmanın 33. bölümünde ise şefler, yarışmacılardan deniz mahsullü niyokki hazırlamalarını istedi. En Hamza Mercimek en iyi tabağı hazırlayarak rakiplerini geride bıraktı ve ana kadroya çıkmayı başardı.
HAMZA MERCİMEK NE ZAMAN ELENDİ?
Ancak lezzetli tabaklarıyla yarışma sürecince adından söz ettiren Hamza Mercimek, yarışmanın 77. bölümünde hayallerine veda etti.