Civan Canova'ya veda! Cenaze töreninde ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu: "Bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader"

Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" diye yazdı.