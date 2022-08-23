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Haberler Magazin Civan Canova'ya veda! Cenaze töreninde ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu: "Bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader"

Civan Canova'ya veda! Cenaze töreninde ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu: "Bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader"

Civan Canova'ya veda! Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş'ın da yer aldığı cenaze töreninde Nesrin Cavadzade gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu Civan Canova Instagram hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Hayatını kaybeden Civan Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törene, 'Üç Kuruş' dizisinden rol arkadaşları, Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş da katıldı. Usta oyuncuya veda eden ünlülerin sözleri yürek sızlattı.

23.08.2022 14:09 - Son Güncelleme: 23.08.2022 14:15
Civan Canova’ya veda! Cenaze töreninde ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu: Bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader

"BİZİM YÜREĞİMİZE BU ACIYI KOYUP GİTMEYECEKTİN BİRADER"

Civan Canova'ya veda! Cenaze töreninde ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova'nın cenaze töreninde duygusal anlar... - Video

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Civan Canova’ya veda! Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş’ın da yer aldığı cenaze töreninde Nesrin Cavadzade gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Civan Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Instagram hesabından bir paylaşım oyuncu Esra Dermancıoğlu acı haberi duyurdu.

Civan Canova’ya veda! Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş’ın da yer aldığı cenaze töreninde Nesrin Cavadzade gözyaşlarına boğuldu

Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" diye yazdı.

Civan Canova’ya veda! Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş’ın da yer aldığı cenaze töreninde Nesrin Cavadzade gözyaşlarına boğuldu

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Civan Canova’ya veda! Cenaze töreninde ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu: Bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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