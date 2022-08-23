Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe günler kala bombayı patlatmıştı! Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak sonunda açıkladı
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Kadrosunda Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı programın sevilen çiftinden Koçak, sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı. Oğuz Koç'un, 'Bana Baba Dedi' dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmasıyla büyük aşk sona erdi. Magazin gündemine uzun süre yer edinen ihanet olayı yıllar sonra Zeynep Koçak'ın paylaşımıyla tekrar gün yüzüne çıkmıştı, Koçak verdiği yanıtla magazin gündeminin en üst sıralarında yerini almıştı. Çok konuşulan o yanıtın ardından, Koçak'tan yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Oğuzhan Koç'un, eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın 'aldatma' sorusuna verdiği yanıt bir anda magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulurken, ortalığın karışmasının ardından Zeynep Koçak'tan konu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...
Zeynep Koçak, yayın hayatına 2008 yılında başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Performansıyla dikkat çeken Zeynep Koçak, o dönem gönlünü rol arkadaşı Oğuzhan Koç'a kaptırdı.
SEVGİLİSİNİN İHANETİYLE SARSILDI
Kadrosunda Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı programın sevilen çiftinden Koçak, sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı.
İş gezisinden döndükten sonra sevgilisi Oğuzhan Koç'un şüpheli tavırlarından rahatsız olan Koçak, ihanete uğradığını öğrendi.