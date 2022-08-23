Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğününe günler kala bombayı patlatmıştı! Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak sonunda açıkladı

Zeynep Koçak, yayın hayatına 2008 yılında başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Performansıyla dikkat çeken Zeynep Koçak, o dönem gönlünü rol arkadaşı Oğuzhan Koç'a kaptırdı.