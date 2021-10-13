Masterchef’te döner oyununda saç baş yolduran Dilara’yı bir de böyle görün sen neymişsin! Hasan’ı çıldırtan Dilara Başaran meğer...

Gelen yorumların üzerine Acun Medya'nın Dilara'nın Masterchef sözleşmesini yaktığı, takım arkadaşını sabotaj ederek yanlış yaptığını gördüğünü ve bu sebeplerden dolayı yarışmadan diskalifiye ettiği iddia edildi.

Sonrasında günün en çok merak edilen ismi Dilara Başaran oldu.