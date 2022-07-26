Masterchef'te çift tadımdan yarışmacı elediler parmaklarını ağzına komple sokanı aldılar! Bekir'e haksızlık yapıldı izleyici kaçırmadı
Ekranların sevilen yemek yarışma programı Masterchef'te, 2.tur düellolarında heyecan devam ediyor. Yarışmacıların hayalleri için kıyasıya rekabet ettiği Masterchef'te, bazı vedalar var ki herkesi çok üzüyor. Onlardan biri de Bekir Comart oldu. Yetenekli yarışmacı, çift tadım yapınca yemeğini 'kuru incir dolması'nı baştan yapmak zorunda kaldı ancak yemeği pişmeyince yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Ancak o üçlü elemede bir üst tura çıkan Dali Düzel hakkında izleyici öyle bir detay yakaladı ki 'büyük haksızlık' demeden edemedi.
26.07.2022 09:44 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:46
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te önceki akşam Bekir Comart yaptığı çift tadım sonrası hayallerine veda etti. Ancak bir detay dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Çünkü Bekir Comart ile birlikte elenmesi gereken bir isim daha vardı.
Kalan sürede de yemeğini pişiremeyen Bekir Comart hayallerine veda etmek zorunda kaldı.
Bekir Comart çift tadım yaptığı gerekçesiyle tenceresi, tabağı elinden alınmış ve elenmişti.