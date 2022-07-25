Elon Musk, Sergey Brin'in eşi 'Nicole Shanahan ile yasak aşk yaşadı' iddiası olay! Google detayı ortalığı karıştırdı: "Yatırımları satın"
Elon Musk, Sergey Brin'in eşi 'Nicole Shanahan ile yasak aşk yaşadı' iddiası olay! Google detayı ortalığı karıştırdı. Dünyanın en zengin iş insanlarından birisi olan Elon Musk, hem başarısı hem de aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son haberlere göre Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Google kurucularından olan yakın arkadaşı Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile gizli bir birliktelik yaşadığı iddia edildi! Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, Tesla'nın kurucu ortağının karısıyla kısa bir ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra danışmanlarına geçtiğimiz aylarda 'Bay Elon Musk'ın şirketlerindeki kişisel yatırımlarını satma' talimatı verdi.
"YATIRIMLARI SATIN"
Elon Musk, Sergey Brin'in eşi 'Nicole Shanahan ile yasak aşk yaşadı' iddiası olay! Google detayı ortalığı karıştırdı.
Tesla ve SpaceX gibi teknoloji şirketlerinin patronu Elon Musk'ın, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşi Nicol Shanahan'la ilişki yaşadığı iddia edildi.
Teknoloji dünyasını sarsan iddia gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal'ın haberine göre bazı kaynaklar, aralarından su sızmayan Elon Musk ile Sergey Brin'in arasındaki dostluğun sona erdiğini söyledi. Bunun sebebi olarak ise Musk'ın Brin'in eşi Nicole Shanahan ile ilişki yaşaması… Bu yılın başında boşanma kararı alan Brin ve Shanahan'ın arasını genç kadının Musk ile ilişki yaşadığını söyleyen bazı kaynaklar bu sebeple ikisinin arasının açıldığını kaydetti.
240 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ile 95 milyar dolarlık serveti olan ve dünyanın en zengin 8'inci insanı olan Brin arasındaki yakın ilişki 2008'de başlamıştı. Brin, 2008'deki ekonomik krizde zorlanan ve Tesla'nın üretim sürecinde sıkıntı yaşayan Elon Musk'a 500 bin dolar vermişti. 2015 yılında ise Musk, Brin'e üst düzey bir Tesla araç hediye etmişti.