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Haberler Magazin Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten bomba kareler...

Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten bomba kareler...

Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Ünlü türkücü Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten uzun zamandır görmediğimiz aşk dolu kareler peş peşe geldi. Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol, evliliklerindeki sıkıntıları aşmayı başardı. Şubat ayında evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, Bodrum'da objektiflere takıldı. İki evlat dünyaya gelen Buse Varol bikinili haliyle ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekerken, Alişan da Instagram'da eşi ile fotoğraflarını, "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da, sevgi hep daim" notuyla paylaştı. İşte ünlü çiftin çok konuşulan halleri...

25.07.2022 11:04 - Son Güncelleme: 25.07.2022 11:04
Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten bomba kareler...

Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten bomba kareler peş peşe geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten bomba kareler...

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Alişan, 32 yaşındaki oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte geçtiğimiz gün Bodrum'da görüntülendi.

Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten bomba kareler...

HER ŞEY YOLUNDA

Bir yıldır zor günler geçiren Alişan, evliliğindeki problemleri çözdü. Eşi ile sahilde el ele dolaşan Alişan'ın keyfi ise hayli yerindeydi.

Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten bomba kareler...

Sahilde kum ile oynayan Burak'a Anne Buse Varol eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten bomba kareler...

Alişan, eşi Buse Varol'la fotoğraflarını Instagram'da "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da, sevgi hep daim" notuyla paylaştı.

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