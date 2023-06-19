Masterchef'in yarışmacısı Güzide milyonluk çıktı! Saray yavrusunda hallice eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan'ın eşi meğer...
Masterchef'in gelmiş geçmiş en zengin yarışmacısı olan Güzide Mertcan yine sosyal medyanın gündeminde. 2019 yılında katıldığı Masterchef 2019 sayesinde şöhrete kavuşa Güzide Mertcan, Masterchef 2023 All-Star'ın ilk yarışmacısı olmuştu. Mutfaktaki hünerleri bir yana özel hayatıyla da gündeme gelen Güzide Mertcan, herkesi şaşırtıyor. İşte detaylar...
19.06.2023 11:26 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:27
Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, döneminde iyi bir başarı yakalamış, yemekleri kadar 7 milyonluk evi ile de gündeme gelmişti.