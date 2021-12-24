MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu paylaştı kızını gören şaştı kaldı! Benzerlikleri çok konuşuldu ‘Hık demiş burnundan düşmüş’
MasterChef'in ünlü şefi Somer Sivrioğlu paylaştı kızını gören dilini ısırdı! MasterChef yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri görevini üstlenen Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı yönündeki haberlerle bir döneme damga vurmuştu. Ünlü şef, geçen gün ise 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile anlaşmalı olarak boşanarak gündeme gelmişti. Ünlü şef, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Somer Sivrioğlu, kızı Derin Sivrioğlu ile pozunu paylaştı. Baba-kızın benzerliği dikkat çekerken Derin Sivrioğlu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Somer Sivrioğlu'nun kızı Derin...
24.12.2021 20:51
- Son Güncelleme: 24.12.2021 20:51
MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı yönündeki haberlerle bir döneme damga vurmuştu.
Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, çıkan haberleri doğrulayarak boşanma davası açtığını belirtmişti. Pandemi koşulları nedeniyle ertelenen dava, geçen gün gerçekleşti ve ünlü çift anlaşmalı olarak boşandı.
Boşanma haberleriyle gündeme gelen Sivrioğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Somer Sivrioğlu, kızı Derin Sivrioğlu ile pozunu paylaştı.
Baba-kızın benzerliği dikkat çekerken Derin Sivrioğlu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Öte yandan baba kızın benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.