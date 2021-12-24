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Haberler Magazin Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Son halini gören şaşkına döndü yorumları kapatan oyuncu...

Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Son halini gören şaşkına döndü yorumları kapatan oyuncu...

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de uzun yıllar adından söz ettirdi. Yeşilçam yıldızı, son zamanlarda ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son halini yakın çekim yayınlayan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımını yorumlara kapatan Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

24.12.2021 21:57 - Son Güncelleme: 24.12.2021 21:57
Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Son halini gören şaşkına döndü yorumları kapatan oyuncu...

Yer aldığı projelerle adını geniş kitlelere duyuran ve Yeşilçam deyince akla gelen ilk isimlerden olan Gülşen Bubikoğlu, uzun zaman önce ekranlara veda etmişti.

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Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Son halini gören şaşkına döndü yorumları kapatan oyuncu...

Kameralardan uzak bir yaşam tercih eden ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabı açarak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Son halini gören şaşkına döndü yorumları kapatan oyuncu...

396 bin takipçili Instagram hesabında özellikle karakalem çalışmalarını paylaşan Bubikoğlu, son yayınladığı fotoğrafla dikkat çekti.

Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Son halini gören şaşkına döndü yorumları kapatan oyuncu...

Yeşilçam yıldızı, yaptığı çizimlerle birlikte son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu yakın çekim paylaştı! Son halini gören şaşkına döndü yorumları kapatan oyuncu...

Yakın çekim yaptığı bir selfiesini yayınlayan Bubikoğlu'nun paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

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