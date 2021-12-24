Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

Yürüyüş yaparken kameralara takılan Taşpınar, sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafların yoruma kapalı olduğu hatırlatılınca "Dört yıldır paylaştığım fotoğrafları yorumları kapattım, olumsuz yorumlar aldığım için değil. Sosyal medyada çok fazla zaman harcanmak için" demişti.