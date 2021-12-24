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Haberler Magazin Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Taşpınar, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve yeni yıl kombini ile yine adından söz ettirdi. Noel Baba temalı kırmızı taytı ve sütyensiz giydiği mini siyah hırkasıyla kamera karşısına geçen Taşpınar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Eda Taşpınar'ın çok konuşulan o paylaşımı...

24.12.2021 20:28 - Son Güncelleme: 24.12.2021 20:28
Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar, geçen günlerde Bebek'te görüntülenmiş ve basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı.

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Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

Yürüyüş yaparken kameralara takılan Taşpınar, sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafların yoruma kapalı olduğu hatırlatılınca "Dört yıldır paylaştığım fotoğrafları yorumları kapattım, olumsuz yorumlar aldığım için değil. Sosyal medyada çok fazla zaman harcanmak için" demişti.

Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

"ÖNCE PARA KAZANMAK LAZIM"
Soğukların devam edeceği hatırlatılan sosyetik güzel, "Bikinili fotoğraf ne zaman gelecek?" sorusunu ise "Önce para kazanmak lazım" şeklinde cevaplamıştı.

Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

Yaz aylarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Eda Taşpınar, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

Noel Baba temalı kırmızı taytı ve sütyensiz giydiği mini siyah hırkasıyla kamera karşısına geçen Taşpınar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

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