Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Ayna karşısında paylaştı sosyal medyaya damga vurdu
Eda Taşpınar sınırları zorladı sütyensiz yeni yıl kombini olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Taşpınar, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve yeni yıl kombini ile yine adından söz ettirdi. Noel Baba temalı kırmızı taytı ve sütyensiz giydiği mini siyah hırkasıyla kamera karşısına geçen Taşpınar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Eda Taşpınar'ın çok konuşulan o paylaşımı...
24.12.2021 20:28
- Son Güncelleme: 24.12.2021 20:28
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar, geçen günlerde Bebek'te görüntülenmiş ve basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı.
Yaz aylarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Eda Taşpınar, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.