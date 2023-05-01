Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef'in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı

Masterchef'in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı

Bu vefat haberi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... Türkiye'de de sevilerek takip edilen Masterchef adlı yemek yarışma programının Avustralya ayağının ünlü jüri üyesi Jock Zonfrillo yaşamını yitirdi. 46 yaşında ünlü şefin vefat haberi bomba etkisi yaratırken, neden öldüğü ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

01.05.2023 14:34 - Son Güncelleme: 01.05.2023 14:34
Masterchef’in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı

Masterchef'te herkesi yıkan ölüm...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef’in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı

MasterChef Avustralya'nın ünlü şefi ve jüri üyesi Jock Zonfrillo, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Masterchef’in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı

Jock Zonfrillo'nun Melbourne'de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Masterchef’in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı

Kanal ve programdan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Masterchef’in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı

"MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak."

SON DAKİKA