Masterchef’in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı

"MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak."