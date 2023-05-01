Masterchef'in ünlü jüri üyesinin ölüm haberi magazin dünyasını sarstı! Henüz 46 yaşındaydı ölüm haberiyle herkesi yıktı
Bu vefat haberi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... Türkiye'de de sevilerek takip edilen Masterchef adlı yemek yarışma programının Avustralya ayağının ünlü jüri üyesi Jock Zonfrillo yaşamını yitirdi. 46 yaşında ünlü şefin vefat haberi bomba etkisi yaratırken, neden öldüğü ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
01.05.2023 14:34 - Son Güncelleme: 01.05.2023 14:34
"MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak."