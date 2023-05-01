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Haberler Magazin 49'luk Songül Karlı'yı tanımak artık imkansız! Estetiği abartan Songül 20'li yaşlarına döndü! Ağızları açık bıraktı “Ne kadar değişmiş...”

49'luk Songül Karlı'yı tanımak artık imkansız! Estetiği abartan Songül 20'li yaşlarına döndü! Ağızları açık bıraktı “Ne kadar değişmiş...”

Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Songül Karlı, geçen haftalarda gençleşmek için bir kez daha estetik doktorunun yolunu tuttu. Görüntüsünü değiştirmek isteyen Songül Karlı, dudak ve kol operasyonları geçirdi. Güzellik için bıçak altına yatan Karlı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım baya değişmiş" yorumlarını yaptı. İşte Songül Karlı'nın son hali...

takvim.com.tr
01.05.2023 12:48 - Son Güncelleme: 01.05.2023 12:48
49’luk Songül Karlı’yı tanımak artık imkansız! Estetiği abartan Songül 20’li yaşlarına döndü! Ağızları açık bıraktı “Ne kadar değişmiş...”

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

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49’luk Songül Karlı’yı tanımak artık imkansız! Estetiği abartan Songül 20’li yaşlarına döndü! Ağızları açık bıraktı “Ne kadar değişmiş...”

Geçen günlerde bir kez daha doktorunun kapısını çalan Karlı, bu kez dudak ve kol operasyonları geçirdi.

49’luk Songül Karlı’yı tanımak artık imkansız! Estetiği abartan Songül 20’li yaşlarına döndü! Ağızları açık bıraktı “Ne kadar değişmiş...”

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı, son halini ise sosyal medyada yayınladı.

49’luk Songül Karlı’yı tanımak artık imkansız! Estetiği abartan Songül 20’li yaşlarına döndü! Ağızları açık bıraktı “Ne kadar değişmiş...”

Sosyal medya kullanıcıları Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım baya değişmiş" yorumlarını yaptı.

49’luk Songül Karlı’yı tanımak artık imkansız! Estetiği abartan Songül 20’li yaşlarına döndü! Ağızları açık bıraktı “Ne kadar değişmiş...”

İşte Songül Karlı başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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