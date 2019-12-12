Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol görenleri oldukça şaşırttı! Birebir aynısı çıktı

Ekranların en tanınmış sunucularından biri olan Esra Erol özel hayatı ile de gündeme geliyor. Esra Erol'un 4 tane kız kardeşi var. İlk ikisi babası Seyfi Erol'un ilk evliliğinden, diğer üçü ikinci eşi Necla Erol'dan olan Esra Erol kardeşleri içinde en popüleridir. Özellikle sosyal medyada binlerce takipçisi olan Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'la benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. Peki Bihter Erol kimdir? Soyadından da anlaşıldığı üzere Erol kardeşlerinden biri Bihter Erol. Esra Erol'un babası Seyfi Erol'un ikinci evliliğinden olan Bihter Erol daha geri planda kalanlardan. İşte Esra Erol'un bilinmeyen kardeşi Bihter Erol'un çok özel fotoğrafları.

12.12.2019 10:15 - Son Güncelleme: 12.12.2019 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





