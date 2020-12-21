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Masterchef'in sempatik jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz oyuncu çıktı! Babası paylaştı sosyal medya sallandı

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, geçtiğimiz günlerde 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü. Somer Şef bu kez oğluyla ilgili sürpriz bir paylaşım yaptı ve Somer Sivrioğlu'nun oğlu Deniz'in bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte o görüntü.

21.12.2020 16:30 - Son Güncelleme: 21.12.2020 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





