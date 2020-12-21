Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu 2021'de evleniyor! Oyuncu çiftin düğünü...

OCAK AYINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na ocak ayında evlilik teklifi etmişti. Ece Çeşmioğlu, konuk olduğu 'Eser Yenenler Show'da "Evlilik teklifini Brugge'de etti. 'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi" demişti.

Peki hangi ünlü kiminle birlikte? İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...