Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu 2021'de evleniyor! Oyuncu çiftin düğünü...
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu 2021'de evleniyor! Oyuncu çiftin düğünü uzun bir süredir hayranları tarafından merak ediliyordu. Pandeminin başlamasıyla birlikte nişanlılık sürecini ne zaman evlilikle taçlandıracağı merak edilen çiftten Taner Ölmez, müjdeyi verdi. İşte geçtiğimiz haziran ayında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nişanlanan Taner Ölmez'in düğün açıklaması.
OCAK AYINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ
Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na ocak ayında evlilik teklifi etmişti. Ece Çeşmioğlu, konuk olduğu 'Eser Yenenler Show'da "Evlilik teklifini Brugge'de etti. 'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi" demişti.
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