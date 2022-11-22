Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’inin son hali parmak ısırttı! Pencere önünde minisiyle poz verdi görenler: "Birsu olmuş bir içim su"
Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'inin son hali parmak ısırttı! Pencere önünde minisiyle poz verdi görenler, "Birsu olmuş bir içim su" yorumları yaptı. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İşte 1999 doğumlu Birsu Demir'in son hali...
22.11.2022 13:16 - Son Güncelleme: 22.11.2022 13:19
BİRSU OLMUŞ BİR İÇİM SU"
Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'inin son hali parmak ısırttı! Pencere önünde minisiyle poz verdi görenler tanıyamadı.