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Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi!

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol arasındaki aşk iddiası geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki bir AVM'nin önünde objektiflere takıldılar. İşte 30 yaşında olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Doğu Demirkol ile ilk görüntüsü...

24.12.2019 10:42 - Son Güncelleme: 24.12.2019 10:42
Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi!

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile son dönemin komedi dalında yükselen isimleri arasında yer alan Doğu Demirkol'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İddialara göre; ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. İkilinin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü. Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki bir AVM'nin önünde objektiflere takıldılar. İşte Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi Doğu Demirkol...

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi!

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ ESER

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi!

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ FATİH İÇMELİ

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol aşkı belgelendi!

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