MasterChef'in Mehmet Şef'in kızı sosyal medyayı salladı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude...

MasterChef adlı yemek yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif tavrıyla dikkatleri üzerine topladı. Yarışmacıların en büyük korkusu hiç kuşkusuz Mehmet Yalçınkaya, nam-ı diğer Mehmet Şef. Bu kadar popüler olunca sosyal medyada da hakkında pek çok detay ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de sol eli ilgili olanı olmuştu. Sol elindeki 3 parmağını kıyma makine kaptırmasının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen Mehmet Şef, bu kez de ailesiyle dikkat çekti. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mehmet Şef kızı Sude ile hiç de yarışmada göründüğü gibi değil... İşte Mehmet Yalçınkaya ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

09.12.2019 17:52 - Son Güncelleme: 09.12.2019 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





