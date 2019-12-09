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Dizide Saniye var fakat... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi!

ATV ekranlarında kısa sürede Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukruova'nın her oyuncusu merak ediliyor. Onlardan biri de Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, özel hayatını gizli tutan isimlerden biri. Dizide cazgır mı cazgır Saniye ile evli olan Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka bir profil çiziyor. 8 Mart 1979'da Tunceli'de doğan Bülent Polat, İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

09.12.2019 18:03 - Son Güncelleme: 09.12.2019 18:03
Dizide Saniye var fakat... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damgasına vuruyor. Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri. Özellikle Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler çok şaşırıyor. Dizide ortalığı karıştıran Saniye ile evli olan Bülent Polat gerçekte bir öğretmen ile evli. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Dizide Saniye var fakat... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi!

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.

Dizide Saniye var fakat... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi!

"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"

Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.

Dizide Saniye var fakat... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi!
Dizide Saniye var fakat... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi!
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