Dizide Saniye var fakat... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi!

ATV ekranlarında kısa sürede Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukruova'nın her oyuncusu merak ediliyor. Onlardan biri de Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, özel hayatını gizli tutan isimlerden biri. Dizide cazgır mı cazgır Saniye ile evli olan Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka bir profil çiziyor. 8 Mart 1979'da Tunceli'de doğan Bülent Polat, İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

09.12.2019 18:03 - Son Güncelleme: 09.12.2019 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





