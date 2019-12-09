Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri şoke etti!

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı günleri sevenlerini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrolleri arasında Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın özel hayatları çok merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba'nın kardeşleri sosyal medyayı salladı. İşte başta EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri Bilgehan Akbaba ve İsmail Cem Akbaba olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

09.12.2019 17:44 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





