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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri şoke etti!

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı günleri sevenlerini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrolleri arasında Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın özel hayatları çok merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba'nın kardeşleri sosyal medyayı salladı. İşte başta EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri Bilgehan Akbaba ve İsmail Cem Akbaba olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

09.12.2019 17:44 - Son Güncelleme:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri şoke etti!

Taner Ölmez ve kardeşi Taylan Özgür Ölmez

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri şoke etti!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri şoke etti!

İrem Helvacıoğlu ve kardeşi Merve Helvacıoğlu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri şoke etti!

Şeyma Subaşı ve kız Kübra Subaşı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın kardeşleri şoke etti!

Şeyma Subaşı ve kardeşleri Kübra ile Ozan Subaşı

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