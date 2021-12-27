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Haberler Magazin Masterchef Ayyüce bambaşka biri oldu 'camsız evde yaşadım' diyordu! Pembe saçlarını gören küçük dilini yuttu Ayyüce Kamit...

Masterchef Ayyüce bambaşka biri oldu 'camsız evde yaşadım' diyordu! Pembe saçlarını gören küçük dilini yuttu Ayyüce Kamit...

TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmaların ardından neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor, bambaşka birine dönüşüyor ya da mutlaka bir imaj değişikliğine gidiyor. Onlardan biri de Masterchef'in son sezonunun yarışmacılarından Ayyüce Kamit oldu. "Sakarya'dan İstanbul'a geldiğimde cebimde hiç para yoktu" açıklaması gündem olan Ayyüce Kamit son haliyle şaşkına çevirdi. Daha önce sarı saçı deneyen Ayyüce Kamit son olarak pembe tercihiyle herkesi şaşkına çevirmişti. Ancak Ayyüce Kamit'in değişim macerası bitecek gibi durmuyor.

27.12.2021 10:36 - Son Güncelleme: 27.12.2021 10:42
Masterchef Ayyüce bambaşka biri oldu dur durak bilmiyor! Pembe saçlarını gören küçük dilini yuttu Ayyüce Kamit...

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle rol aldıkları dizilerden veya yarışmalardan sonra ekranlara ara veren ünlüler, daha sonradan ortaya çıkınca değişimleriyle bir hayli şaşırtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Ayyüce bambaşka biri oldu dur durak bilmiyor! Pembe saçlarını gören küçük dilini yuttu Ayyüce Kamit...

O isimlerden biri de MasterChef yarışmasında adından söz ettiren Ayyüce Kamit oldu. Yarışmada performansıyla ve polemikleriyle dikkat çeken Ayyüce Kamit, son haliyle ortaya çıktı.

Masterchef Ayyüce bambaşka biri oldu dur durak bilmiyor! Pembe saçlarını gören küçük dilini yuttu Ayyüce Kamit...

Yarışmadan sonra bambaşka biri olan Ayyüce Kamit'in, son olarak imaj değişikliğine gittiği öğrenildi.

Masterchef Ayyüce bambaşka biri oldu dur durak bilmiyor! Pembe saçlarını gören küçük dilini yuttu Ayyüce Kamit...

'MasterChef Türkiye 2020'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ayyüce Kamit, elendikten sonra yaptığı açıklama ile jüri üyelerini de gözyaşlarına boğmuştu.

Masterchef Ayyüce bambaşka biri oldu dur durak bilmiyor! Pembe saçlarını gören küçük dilini yuttu Ayyüce Kamit...

"CAMI OLMAYAN EVDE BİR YIL"
Ayyüce, "Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul'a geldim, camı olmayan evde bir yıl yaşadım. Her yere iş başvurusu yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

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